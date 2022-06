Lo sport aiuta a migliorare l’attenzione dei più piccoli

SportFair

Spesso sentiamo dire, e lo sappiamo, che lo sport ha molteplici benefici e ha un impatto diretto sul benessere delle persone. Bisogna inoltre considerare l’importanza dell’attività fisica nei bambini e le ripercussioni che ha sulla loro salute e sul benessere familiare.

Abituare i nostri piccoli a fare sport ogni anno fa molto bene non solo a loro, anche ai loro genitori e all’equilibrio familiare.

Benefici dello sport

Qualsiasi professionista della salute degno di questo nome consiglierà un numero minimo di ore di esercizio alla settimana. I benefici dello sport vanno oltre il mero aspetto estetico e sono i seguenti:

Aumenta lo stato di salute generale. Migliora la circolazione, così come la capacità polmonare e il benessere generale dell’organismo.

Agisce come fattore di protezione per molteplici problemi come sovrappeso, sedentarietà e insonnia.

Permette di godere della soddisfazione di un traguardo dopo aver realizzato uno sforzo.

Nel caso degli sport di squadra, aumenta la coesione e il lavoro di gruppo.

Contribuisce a impedire che il tempo libero a disposizione venga investito in altre attività dannose per l’organismo o con scarso dinamismo.

Migliora l’autostima facendo sentire agili e funzionali, soprattutto in sport come la ginnastica e le arti marziali.

Lo sport aiuta a migliorare l’attenzione

Un elemento molto importante nella vita quotidiana dei bambini è l’apprendimento. La loro vita si basa su un costante accrescimento delle conoscenze sia nella vita quotidiana che in quella accademica. Il loro potenziale di apprendimento è estremamente alto.

Tenendo presente ciò, dobbiamo prestare attenzione al fatto che uno dei processi cognitivi più importanti per l’apprendimento è l’attenzione, ossia il “focus” che facilita la ritenzione di nuove conoscenze. Senza attenzione è molto difficile acquisire nuovi concetti.

È stato dimostrato che l’esercizio fisico influisce positivamente sul cervello dei più piccoli, in particolare su alcuni processi cognitivi come l’attenzione. Per questo motivo, i bambini che praticano regolarmente sport hanno più facilità a concentrare la loro attenzione sui compiti accademici, oltre a un maggiore autocontrollo dei propri impulsi.

È innegabile che una sana attività fisica aiuti anche allo sviluppo della mente e ciò avrà ripercussioni positive in abilità cognitive utili al percorso scolastico del bambino. Se questo non dovesse bastare non c’è da preoccuparsi, esiste sempre la possibilità di chiedere aiuto a un insegnante di ripetizioni private. Ormai se ne trovano anche disponibili a svolgere le lezioni online, come nel caso della piattaforma GoStudent che sta letteralmente spopolando in Italia e che mette a disposizione tutor preparatissimi in oltre 30 materie per tutti i livelli. Secondo una recente indagine sull’istruzione condotta da GoStudent, l’86% dei bambini e ragazzi italiani che hanno preso ripetizioni in passato ha dichiarato di riconoscerne i benefici e di averle trovate molto utili. Per conoscere meglio come funziona questa piattaforma visita il loro blog per genitori e studenti.

Le migliori attività fisiche per i bambini

Lo sport aiuta a migliorare l’attenzione, ma rende anche più facile scaricare le tensioni accumulate dopo la giornata scolastica, cosa di cui i bambini hanno bisogno considerando il pesante carico di lavoro che hanno. Tuttavia, non tutti gli sport sono ugualmente benefici per i bambini e la loro attenzione. Alcune discipline sono più consigliate di altre: