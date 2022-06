Linn Grant nella storia! Battuti gli uomini nel Volvo Scandinavian Mixed

SportFair

Linn Grant nella storia! La 22enne svedese è riuscita a tenere a bada le stelle del golf nel DP World Tour e conquistare il suo terzo titolo del Ladies European Tour, in sole sei partecipazioni in questa stagione.

La golfista svedese si è aggiudicata il Volvo Car Scandinavian Mixed, battendo i rivali uomini, mandando in delirio tutti gli spettatori e gli appassionati di golf, vincendo col margine più grande del DP World Tour di questa stagione.

L’eroe di casa e co-conduttore del torneo Henrik Stenson è arrivato secondo insieme allo scozzese Marc Warren. “È pazzessco. Solo giocare a casa e avere la folla qui, la mia famiglia al mio fianco, il ragazzo – è pazzesco e sono orgogliosa di me stessa. Spero solo che le persone riconoscano il golf femminile, che più sponsor vadano al LET e spero che questo aumenti un po’ di più il gioco femminile. Pontus (il caddy e il fidanzato di Grant) è stato fantastico, mi ha tenuto calma e ha fatto tutto bene. La folla è, come sempre, incredibile. Folle svedesi!“, ha dichiarato a fine partita.

“Spero che questa vittoria sia grande. Spero che porti le donne più avanti e porti gli occhi della gente su di noi un po’ di più. È sempre bello dire che hai battuto i ragazzi! Poter parlare svedese e sentire tutti là fuori che tifavano per te, è stato fantastico”, ha concluso.