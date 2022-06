Ledecky mostruosa, dominio statunitense nei 1500 femminili: gara difficile per Quadarella

SportFair

Italiani tutti sintonizzati sulle finali e semifinali di oggi ai Mondiali di nuoto di Budapest per fare il tifo per gli atleti azzurri in gara. E’ stata Simona Quadarella la prima italiana a scendere in vasca, per la finalissima dei 1500 metri femminili.

Una gara difficile per la nuotatrice romana, che non è riuscita a lottare con le migliori. Katie Ledecky è stata autrice di una prestazione mostruosa, sempre in testa, dettando un ritmo davvero pazzesco, seguita dalla connaionale Grimes e dall’australiana Pallister. 17° oro ai Mondiali per Ledecky, che chiude la sua gara in 15.30.15.

Una competizione tutta in salita per Quadarella, la cui rimonta è diventata impossibile intorno a metà gara: la romana si è dovuta arrendere alle sue avversarie, chiudendo i 1500 metri senza medaglia, con un quinto posto, lontana dal suo record italiano.