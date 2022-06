Leclerc spaventoso, è pole position al GP di Baku: Perez beffa Verstappen, poi Sainz

SportFair

Le qualifiche del GP di Baku di Formula 1 si sono concluse con il botto. Continua il duello bellissimo tra Ferrari e Red Bull, il campionato inizia ad entrare nella fase importante e le gerarchie sono ormai definitive. La Mercedes continua a fare fatica e non ha chance di rientrare in corsa per il titolo. Max Verstappen è tornato in testa alla classifica generale, ma la Ferrari è veramente competitiva. Le ultime gare sono state molto sfortunate per la rossa, in più Leclerc ha pagato qualche errore di strategia. Perez è un possibile outsider, Sainz ha sbagliato un po’ troppo.

Eliminati in Q1 Magnussen, Albon, Latifi, Stroll e Schumacher. Nelle Q2 il più veloce è stato Perez. Eliminati Bottas, Zhou, Ocon, Ricciardo e Norris. Partirà in pole position Leclerc, il ferrarista protagonista di un giro finale strepitoso. Poi Perez, Verstappen e Sainz.

Formula 1, la griglia di partenza del gran premio di Baku

1ª fila: 1. Leclerc, 2. Perez

2ª fila: 3. Verstappen, 4. Sainz

3ª fila: 5. Russell, 6. Gasly

4ª fila: 7. Hamilton, 8. Tsunoda

5ª fila: 9. Vettel, 10. Alonso