Leclerc dopo la pole position: “risultato inaspettato”, Sainz: “devo capire come fare in Q3”

Le qualifiche del Gp di Baku hanno confermato le premesse della vigilia: la pole position è stata conquistata da Leclerc, il ferrarista si dimostra sempre più uno specialista. Al suo fianco partirà Sergio Perez, al terzo posto Verstappen. Solo quarto Sainz che ha sbagliato il giro finale. Al termine delle qualifiche hanno parlato i protagonisti. “Il giro è stato bello, tutte le pole sono belle ma questa non me l’aspettavo perché pensavo che la Red Bull fosse più forte. All’ultimo giro ho messo tutto insieme e sono riuscito a prendere questo tempo”, ha detto Leclerc. “Sono entusiasta per domani, la gestione delle gomme sarà fondamentale e a livello di passo gara siamo cresciuti. Fare bene dopo quanto successo a Monaco sarà fondamentale”.

Un po’ deluso Sainz. “Quando pensi di aver trovato il limite cerchi sempre qualcosa in più e oggi sono andato lontano. È stata una buona qualifica, ho lottato e finalmente ho trovato la confidenza che non avevo in altri GP. La posizione è buona, ma sono contento di più di aver capito la macchina perché la sto guidando meglio. Devo solo capire come fare in Q3, non sono stato capace questa volta e ci proverò anche la prossima volta”.