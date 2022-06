“L’Italia non ha calciatori all’altezza”, le parole della mamma di Mancini sono lo specchio della Nazionale

SportFair

Il piano di ripartenza rischia di diventare più difficile del previsto. Il futuro della Nazionale italiana è sempre più incerto, il rinnovamento dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar ha portato più bassi che alti. Roberto Mancini ha deciso di continuare il matrimonio nonostante la delusione fortissima, passare dalla vittoria dell’Europeo al fallimento Mondiale è stato un brutto colpo. Le prime partite del nuovo corso sono state molto altalenanti: disastrose contro Argentina e il ritorno con la Germania, incoraggianti contro Inghilterra, Ungheria e Germania all’andata. La nota positiva delle ultime partite è sicuramente Gnonto e in parte anche Scamacca, il calciatore di maggiore talento è Pellegrini.

L’Italia non può rinunciare alla qualità di calciatori come Barella, Verratti e lo stesso Jorginho e in attacco a Immobile, Insigne o Chiesa. L’addio di Chiellini in difesa rappresenta un brutto colpo, al momento questa squadra non ha uno zoccolo duro e sicuramente sono più le incertezze delle certezze. Il Ct Roberto Mancini rischia di ritrovarsi in grande difficoltà e, questa volta, non potrà fallire.

Le preoccupazioni sono state confermate anche dalla mamma di Roberto Mancini, la signora Marianna Puolo. “Secondo me mio figlio Mancini è preoccupato perché non ha i giocatori all’altezza”, ha detto ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. “L’Italia aveva in campo giocatori emergenti, nella Germania erano invece tutti giocatori affermati. Devono trovare coraggio ma non si possono fare le nozze coi fichi secchi”. Su Donnarumma: “ogni tanto capita qualche errore ma è molto bravo. Il reparto che mi preoccupa di più è l’attacco e forse un po’ la difesa che ha preso il primo gol da polli. Gnonto? Mi piace, è molto veloce”. Infine sulle ultime due gare del girone a settembre: “ci vuole un miracolo, forse dobbiamo andare a Lourdes…”.