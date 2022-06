La Supercoppa Europea cambia format dal 2024: non ci sarà più la vincente della Champions

SportFair

La Supercoppa Europea è una competizione molto importante che mette di fronte le squadre più forti. Il calcio europeo è in fase di valutazione con l’intenzione di apportare delle novità per aggiornarsi e regalare maggiore spettacolo. Dopo l’introduzione della Conference League, inaugurata nella stagione 2021/2022 e che ha visto il trionfo della Roma, la UEFA è pronta ad ufficializzare altre decisioni. Secondo voci provenienti dalla Francia la Supercoppa Europea non sarà più disputata tra i vincitori della Champions League e quelli dell’Europa League.

Secondo le ultime indiscrezioni si giocherà invece tra la vincitrice dell’Europa League e della Conference League. La decisione è nata dalla possibilità di introdurre un torneo di Apertura da disputare in estate negli Stati Uniti con la presenza della vincente della Champions League e altri tre top club. Le novità sono emerse dal bando dei diritti tv delle competizioni Uefa per il 2024-2027. La Conference League ha già riscontrato grande successo nella prima edizione ed è destinato a diventare un trofeo sempre più desiderato.