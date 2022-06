La Pro Recco conquista il Triplete: apoteosi in Champions League, è campione d’Europa per la 10ª volta

SportFair

E’ una giornata molto importante per i colori italiani: la Pro Recco ha conquistato la Champions League di pallanuoto per la seconda volta consecutiva, la decima della sua storia. Il trionfo è arrivato grazie al successo contro la Novi Beograd. Si tratta del terzo trofeo stagionale dopo la vittoria del campionato e della Coppa Italia. La partita si è conclusa sul risultato di 17-16 dopo i calci di rigore. La gara è stata durissima e in avvio si è registrato grande equilibrio come conferma il 4-4.

Si verificano ribaltoni, la Pro Recco passa in vantaggio, poi il controsorpasso della Novi Beograd. La partita si decide ai calci di rigore: Del Lungo para su Mandic, Younger sbaglia, ma Jaksic non riesce a segnare. Il tiro decisivo è di Zalanki che regala la vittoria storica alla Pro Recco.