La partenza del GP di Germania: avvio sprint di Quartararo, un’altra caduta per Bagnaia | VIDEO

E’ iniziato lo spettacolo del GP di Germania, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. La classifica generale è guidata da Fabio Quartararo, il francese è il candidato numero uno alla vittoria finale considerando anche i risultati delle ultime gare. Aleix Espargaro è in grado di lottare nonostante gli ultimi errori, in corsa anche gli italiani Bastiniani e Bagnaia.

La partenza del gran premio di Germania ha fornito subito indicazioni: Fabio Quartararo si è portato in testa, confermando le potenzialità altissime. In seconda posizione Bagnaia, già dai primi giri è andata in scena la bagarre per il primo posto. A 27 giri dal termine la caduta pesantissima di Bagnaia. Fuori anche Mir.