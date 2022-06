La nuova settimana di gara di Leclerc inizia col piede sbagliato: perso il volo per Montreal | FOTO

SportFair

Il Gp di Azerbaijan è stato un altro duro colpo per la Ferrari: dopo l’amarezza del Gp di Monte-Carlo, il team di Maranello si è ritrovato conn un doppio ritiro a Baku davvero doloroso. I piloti non vanno ancora in vacanza e si preparano ad un nuovo weekend di gara, in programma domenica in Canada.

La settimana del Gp del Canada, però, è iniziata col piede sbagliato per Leclerc: il monegasco della Ferrari, infatti, ha perso il volo per Montreal, come scritto da lui stesso sui social. Niente di grave, ovviamente, per Leclerc, che troverà sicuramente un nuovo volo per raggiungere il Canada.