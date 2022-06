La Liga denuncia Juventus, Manchester City e Psg: l’accusa del presidente Tebas al club bianconero

SportFair

Durissima presa di posizione della Liga. Secondo voci provenienti dalla Spagna avrebbe denunciato la Juventus e il Manchester City all’Uefa per irregolarità finanziarie. E starebbe per fare altrettanto anche con il Psg. L’obiettivo è quello di proteggere l’integrità del sistema calcio, messa in dubbio dal comportamento di alcuni club che non avrebbero valutato nel migliore dei modi la condizione economica dei club. Il presidente Tebas aveva attaccato, qualche giorno fa, il Psg per le cifre considerate folli del rinnovo di Mbappé.

La Juventus sarebbe finita nel mirino per il caso plusvalenze, il processo nei confronti dei bianconeri e degli altri club italiani si è concluso senza conseguenze. Al Manchester City viene contestato l’affare Haaland con il Borussia Dortmund, in particolar modo per le commissioni monstre pagate per l’intermediazione. In passato la Liga aveva già denunciato Psg e Manchester in relazione al mancato rispetto del Fair Play Finanziario, adesso questa nuova vicenda con l’obiettivo di garantire la competitiva del campionato spagnolo, messa in dubbio dagli investimenti concretizzati dagli altri paesi.