La Ducati protagonista ad Assen: Bagnaia è il più veloce nelle Fp2 del Gp d’Olanda

E’ terminata la prima giornata in pista ad Assen per i piloti di MotoGP. I campioni della categoria regina hanno girato in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda. Il più veloce nel pomeriggio olandese è stato Pecco Bagnaia, davanti a tutti col tempo di 1.33.274, seguito da un ottimo Aleix Espargaro e da Fabio Quartararo.

Quarto tempo per Alex Rins, che si lascia alle spalle Jack Miller, mentre chiude la top 10 un buon Bezzecchi. Subito fuori dai migliori dieci Bastianini, 11°.