Kvaratskhelia è già l’oro di Napoli: il georgiano è il capocannoniere della Nations League, l’ultimo gol è un capolavoro | VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia è il calciatore del momento, il georgiano si sta mettendo in mostra in Nations League e, attualmente, è il capocannoniere della competizione con tre gol in tre partite. E’ un calciatore georgiano, classe 2001, è ancora giovanissimo ma ha già dimostrato importanti qualità. E’ considerato uno dei maggiori talenti e nell’estate 2019 è stato indicato come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. E’ un attaccante esterno che gioca a sinistra, è il sostituto naturale di Insigne. E’ in grado di disimpegnarsi anche a destra e, all’occorrenza, può essere impiegato da prima punta. E’ bravo con entrambi i piedi, è in grado di rientrare ed essere pericoloso in fase di conclusione, è elegante e dispone di una grande accelerazione palla al piede.

E’ cresciuto nelle giovanili del Dinamo Tbilisi, poi l’esordio in prima squadra. Nel 2018 passa al Rustavi, poi il prestito alla Lokomotiv Mosca. L’esperienza più importante dal punto di vista numerico è stata con il Rubin, poi il passaggio alla Dinamo Batumi. E’ diventato ufficialmente un calciatore del Napoli, il club azzurro ha messo a segno un grande acquisto per il presente e per il futuro.

E’ il vero trascinatore della Georgia in Nations League, in tre partite ha già realizzato tre gol: l’1-0 contro Gibilterra, l’1-4 contro la Bulgaria e lo 0-2 contro la Macedonia del Nord. In particolar modo è stato particolarmente apprezzato proprio l’ultimo gol, Kvaratskhelia ha messo in mostra tutte le sue qualità con un tiro dalla distanza che ha confermato il talento immenso. Il Napoli inizia a stropicciarsi gli occhi, il georgiano si candida ad un ruolo da protagonista nella prossima stagione.