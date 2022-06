Koulibaly chiude la porta in faccia alla Juventus: “mai in bianconero”

SportFair

La Juventus si muove per un difensore, una spalla di de Ligt considerando anche la presenza di un calciatore esperto come Bonucci. La dirigenza è alla ricerca di un giocatore esperto e con grandi qualità, come richiesto da Massimiliano Allegri per tornare a lottare per lo scudetto. L’identikit porta a Koulibaly del Napoli, un calciatore che non ha bisogno di presentazioni e che è uno dei migliori nel suo reparto. Anche l’ultima stagione è stata di altissimo livello, anche dal punto di vista della personalità. Koulibaly è in contatto per il rinnovo del contratto con gli azzurri, ma la trattativa è bloccata. Non è stato raggiunto l’accordo economico e le possibilità sono al momento basse.

La Juventus si è messa in fila per assicurarsi le prestazioni del difensore, la richiesta del Napoli è di 40 milioni di euro. Il club bianconero ha incassato 23 milioni dal riscatto dell’Atalanta per Demiral e l’offerta al Napoli è stata di 35 milioni. Il calciatore, però, avrebbe bloccato tutto. “No, non andrò mai alla Juventus”, avrebbe ufficializzato il calciatore a compagni e amici secondo voci provenienti dall’ambiente azzurro. La Juventus si è trovata spiazzata e dovrà cambiare obiettivo per regalare ad Allegri un calciatore in grado di fare la differenza anche nella retroguardia.