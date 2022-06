Kevin Durant chiede la trade ai Brooklyn, due squadre in pole. Alessandro Pajola alla Summer League con i Dallas Mavericks

SportFair

Le ultime voci iniziano a trovare conferma: Kevin Durant avrebbe comunicato la volontà di abbandonare i Brooklyn Nets. Secondo le indiscrezioni il giocatore avrebbe chiesto la trade alla franchigia, la quale sarebbe in contatto per risolvere la situazione. Durant non ha ricevuto rassicurazioni sulla squadra del futuro e il rendimento dell’ultima stagione è stato determinante sulla decisione. Tra le squadre indicate come destinazioni gradite da Durant ci sono i Phoenix Suns e i Miami Heat, ma Brooklyn valuterà la migliore offerta. Nel frattempo i Brooklyn Nets hanno chiuso uno scambio con gli Utah Jazz per l’arrivo dell’ala Royce O’Neale in cambio di una prima scelta al Draft 2023 proveniente da Philadelphia nello scambio Harden-Simmons.

Un’altra notizia riguarda Alessandro Pajola. Il cestista italiano sarà alla NBA Summer League con i Dallas Mavericks. Il play della Virtus Segafredo Bologna giocherà a Las Vegas, la prima è fissata per l’8 luglio contro i Chicago Bulls.