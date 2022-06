Inghilterra, la frase di Kane: “l’Italia tra le favorite alla vittoria del Mondiale in Qatar” | VIDEO

SportFair

Harry Kane si conferma uno dei calciatori più forti in circolazione. Si tratta di un attaccante con un grande fiuto del gol che riesce sempre a trascinare la squadra di club e la Nazionale. Il calciatore dell’Inghilterra è stato protagonista anche in Nations League, nella partita contro la Germania ha siglato il gol del pareggio su calcio di rigore. Il rendimento dell’Inghilterra in Nations League non è stato positivo, in due partite la squadra ha conquistato appena un punto.

L’Inghilterra sarà il prossimo avversario dell’Italia, in una gara da dentro o fuori per la squadra di Southgate. Una frase di Kane proprio sull’Italia è diventata virale. L’attaccante è proiettato al Mondiale in Qatar: “Germania, Francia, Spagna, Italia sono tra le favorite al Mondiale, ci sono anche Brasile e Argentina. Ci sono molti top team che provengono da tutto il mondo. Ecco perché se vuoi vincere un torneo come i Mondiali devi riuscire a restare su un livello di competitività molto alto per sette partite”. Kane si è però dimenticato un piccolo particolare: l’Italia ha fallito la qualificazione al Mondiale in Qatar.