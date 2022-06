Juventus, che colpo di scena! Si sblocca la trattativa con Di Maria, c’è l’accordo

SportFair

E’ una Juventus scatenata sul fronte calciomercato. La Vecchia Signora ha deciso di accontentare l’allenatore Massimiliano Allegri in ogni richiesta per costruire una squadra molto forte in grado di lottare per la vittoria dello scudetto. L’intenzione è quella di riscattare l’ultima deludente stagione e la Juventus si è tuffata sul mercato alla ricerca di calciatori di livello internazionale. Il primo grande colpo è stato il ritorno di Paul Pogba, l’ufficialità del francese arriverà nei primi giorni di luglio. L’ex Manchester United è in grado di fare la differenza dal punto di vista della qualità, fisico e dell’esperienze.

Le grandi manovre si registrano in attacco. E’ vicino l’arrivo di Zaniolo grazie all’inserimento di contropartite alla Roma. Sembrava sfumata la trattativa con Angel Di Maria, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata. Dopo settimane di attesa, il sì dell’argentino è finalmente arrivato. Le parti sono in contatto per definire gli ultimi dettagli, ma ormai non ci sono più dubbi: Di Maria indosserà la maglia della Juventus nella prossima stagione. L’accordo è stato raggiunto sulla base di un contratto di un anno a 7 milioni di euro.