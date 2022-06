Juventus, incontro tra Allegri e Luis Campos del Psg: la FOTO diventa virale sul web

SportFair

La Juventus è concentrata sulla prossima stagione, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà necessariamente migliorare il risultato, in campionato e Champions League. La dirigenza è molto attiva sul fronte calciomercato con l’intenzione di rinforzare la squadra in tutti i reparti. La certezza per il centrocampo si chiama Paul Pogba, l’accordo con il francese è stato già raggiunto e l’ufficialità è attesa a stretto giro di posta. In attacco la situazione è molto più incerta, il club bianconero sta valutando tanti nomi nel ruolo di vice-Vlahovic e sugli esterni.

L’allenatore della Juventus dovrebbe essere Massimiliano Allegri, il dubbio è nato da una foto che è diventata virale sul web. Il tecnico bianconero è stato fotografato in compagnia del nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg, Luis Campos. I due sono stati immortalati fuori dall’Hotel de Paris di Montecarlo e l’immagine ha subito fatto il giro del web. I francesi sono alla ricerca del sostituto di Pochettino e Allegri è sempre stato un allenatore valutato.

Secondo le prime indiscrezioni l’incontro si sarebbe verificato per circostanze fortuite: Campos vive a Montecarlo mentre Allegri si trova in vacanza. Le voci si sono subito scatenate e non è da escludere un colpo di scena. Allegri è felice alla Juventus, ma una grande offerta del Psg…