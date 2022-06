Juventus, Allegri perde le staffe per l’affare Di Maria! E quelle voci sul tecnico bianconero…

SportFair

La Juventus continua a muoversi sul fronte calciomercato con l’intenzione di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. La squadra di Allegri dovrà necessariamente alzare l’asticella e migliorare il risultato della scorsa stagione: tornare a lottare per lo scudetto e togliersi soddisfazioni anche in Champions League. La squadra è già molto competitiva, i bianconeri sono attivissimi per costruire una squadra ancora più forte. E’ fatta per il ritorno di Paul Pogba, il francese è in grado di riportare il centrocampo su ottimi livelli. La Juventus ha chiuso l’operazione per un totale di 80 milioni di euro considerando il contratto di 4 anni corrisposto al Polpo.

La Juventus ha bisogno di altri calciatori ‘alla Pogba’: è la convinzione di Allegri per tornare a lottare per lo scudetto. Secondo le ultime voci provenienti dall’ambiente bianconero la strategia non convince la Juventus al cento per cento. Il motivo? Le difficoltà economiche degli ultimi anni obbligano il club a puntare più sui giovani, come dimostrano gli acquisti di Chiesa e Vlahovic. Gli affari Pogba e Di Maria sarebbero solo delle eccezioni secondo le idee della dirigenza, mentre per Allegri è la strada da seguire per lottare per il vertice. Si sarebbero verificate, dunque, alcune divergenze su questo aspetto.

Secondo le ultime novità Allegri si sarebbe arrabbiato per il caso Di Maria, l’argentino è una precisa richiesta dell’allenatore bianconero ma la trattativa non si è ancora sbloccata. L’arrivo dell’ex United e Real Madrid rappresenta un passo decisivo per evitare momenti di nervosismo.