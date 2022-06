Jude Bellingham vomita in campo durante Germania-Inghilterra di Nations League | VIDEO

SportFair

La Nations League sta regalando un piccolo assaggio dei prossimi Mondiali di calcio. In Qatar, a meno di qualche clamoroso ripescaggio, però, non ci sarà l’Italia, ma non mancherà di certo lo spettacolo, con sorprese e colpi di scena come sta accadendo nel torneo iniziato pochi giorni fa.

Ieri sera, ad esempio, durante Inghilterra-Germania è avvenuto un episodio insolito e un po’… disgustoso: Jude Bellingham, infatti, è stato immortalato mentre vomitava in campo.

La stellina del Borussia Dortmund è entrata nel primo tempo come sostituto dell’infortunato Kalvin Phillips, che ha subito un colpo alla coscia ed è stato autore di una buona prestazione, ma qualcosa è andato storto: nei minuti di recupero, troppo spossato per il ritmo intenso del suo match, Jude Bellingham ha vomitato appena fuori dall’area di rigore sull’erba dell’Allianz Arena.