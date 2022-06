E’ Jorge Martin il più veloce nel Warm Up in Germania, in ritardo Quartararo e Bagnaia

SportFair

Ultimo appuntamento prima della gara in Germania in MotoGP, si è concluso anche il Warm Up. Il campionato entra nella fase decisiva, la corsa al Mondiale è ancora apertissima ma le ultime gare hanno lanciato Fabio Quartararo. Il francese è il favorito alla vittoria, ma le sorprese sono dietro l’angolo. Esparagaro non è così lontano, ancora in corsa Bastianini. Anche Bagnaia ha il potenziale per togliersi tante soddisfazioni.

Il giro più veloce è stato di Jorge Martin, in seconda posizione Oliveira. Aleix Espargaro è terzo, il quarto tempo è di un ottimo Bezzecchi. Quinto Vinales. In ottava posizione Bastianini. In ritardo Quartararo e Bagnaia, in decima e undicesima posizione.