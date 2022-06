Jack Miller e Ducati ai saluti, l’annuncio ufficiale del team: “le strade si separeranno a fine stagione”

SportFair

Dopo cinque stagioni insieme, tre con il Pramac Racing Team e le ultime due come pilota ufficiale del Ducati Lenovo Team, le strade di Jack Miller e Ducati si separeranno alla fine del 2022.

Dal 2018 ad oggi Jack ha ottenuto 16 podi con la Desmosedici GP, tra i quali spiccano le due emozionanti vittorie ottenute con la squadra ufficiale nel GP di Spagna a Jerez e nel GP di Francia a Le Mans nel 2021. Ed è anche grazie ai risultati di Jack che Ducati ha vinto il Mondiale Costruttori nel 2020 e nel 2021 e il titolo di miglior squadra in MotoGP nella scorsa stagione con il Ducati Lenovo Team.

Miller e Ducati, come sempre, si impegneranno al massimo per ottenere i migliori risultati per il Ducati Lenovo Team in tutte le restanti gare del campionato 2022, a partire dal GP di Germania al Sachsenring, in programma fra dieci giorni.

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)

“Insieme a Jack abbiamo trascorso cinque bellissime stagioni, durante le quali abbiamo raggiunto traguardi davvero significativi per noi, come i due titoli costruttori ottenuti nel 2020 e nel 2021 e il titolo squadre dello scorso anno, senza dimenticare i numerosi podi e le due bellissime vittorie di Jerez e Le Mans. Miller è un pilota di grande talento, che ha saputo interpretare al meglio la nostra Desmosedici GP, ma soprattutto è una persona corretta e leale, sul cui massimo impegno abbiamo sempre potuto contare. Desidero quindi ringraziarlo a nome di Ducati, del Ducati Lenovo Team, e di tutti i nostri partner per questi cinque anni trascorsi insieme e fargli i migliori auguri per il suo prossimo futuro!”.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team)

“Sono stati cinque anni davvero importanti per me: insieme a Ducati ho ottenuto diversi podi, tra cui due vittorie che non dimenticherò mai. Oltre ai due titoli costruttori e al titolo squadre, lo scorso anno ho chiuso quarto nel mondiale ed è stato il mio miglior risultato di sempre in MotoGP. Insieme al Pramac Racing Team e al Ducati Lenovo Team sono cresciuto molto come pilota e anno dopo anno mi sono sempre sentito la versione migliore di me stesso. Il prossimo anno affronterò una nuova sfida, ma ora voglio pensare a concludere questa ultima stagione che mi resta con la mia squadra nel miglior modo possibile. Ringrazio tutta Ducati Corse, il mio team, Gigi, Paolo, Davide e tutte le persone che hanno lavorato insieme a me in queste cinque stagioni insieme”.