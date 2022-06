Jack Grealish, la notte sfrenata a Las Vegas: festa da 93mila euro e 116 bottiglie di champagne

SportFair

Jack Grealish è una stella in Inghilterra, è uno dei calciatori più chiacchierati dentro e fuori dal campo. E’ un’ala sinistra che grazie alla sua duttilità può ricoprire diversi ruoli, anche da mezzala e trequartista. La prima esperienza è stata al Notts Couty, ma la definitiva consacrazione si è registrata all’Aston Villa. Il Manchester City ha deciso di investire 117 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore. E’ stato uno dei protagonisti della vittoria della Premier League con il Manchester City. Il calciatore è concentrato in vista della prossima stagione ma, nel frattempo, ha deciso di rilassarsi in compagnia degli amici.

Il calciatore inglese non ha badato a spese: Grealish è finito sulle prime pagine dei tabloid per una vacanza di lusso trascorsa a Las Vegas. Secondo quanto riporta il ‘The Sun’ è stato pizzicato a festeggiare in compagnia di amici in modo eccessivo. E’ stato ripreso a bere ben 4 enormi bottiglie Jeroboam, dal valore di 3,500 euro ciascuna, più diverse lattine di birra. Una fonte anonima ha spiegato al tabloid come Grealish e gli amici si siano divertiti col pacchetto Vip da 80mila sterline con 116 bottiglie di champagne. Sempre secondo il tabloid confermata la presenza di alcune donne.