Italiani da favola nelle batterie ai Mondiali di Budapest! Oggi Simona Quadarella in finale nei 1500 sl, il programma

All in azzurro. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri in finale degli 800 stile libero; Tete Martinenghi, tornato in vasca dopo il titolo mondiale di ieri, e Simone Cerasuolo nei 50 rana, Alberto Razzetti col personale e Giacomo Carini nei 200 farfalla passano il turno e approdano in semifinale in apertura della terza giornata di gare alla Duna Arena di Budapest per i XIXesimi mondiali di nuoto.

Finali alle 18.00 in diretta su Raidue. Attesa per Thomas Ceccon nei 100 dorso, Benedetta Pilato nei 100 rana e Simona Quadarella nei 1500 stile libero che proveranno ad illuminare il pomeriggio ungherese sulle rive del Danubio.

I risultati delle batterie

Batterie

50 rana uomini R.I. Nicolò Martinenghi 26″39 il 2/04/2021 a Riccione

1. Nicolò Martinenghi 26″68 qualficato in semifinale

8. Simone Cerasuolo 27″17 qualificato in semifinale

(pb 26″85 – 13/04/2022 a Riccione)

200 farfalla uomini R.I. Federico Burdisso 1’54″28 il 19/05/2021 a Budapest

1. Kristof Milak (Hun) 1’54″10

5. Alberto Razzetti 1’55″71 pp qualificato in semifinale

(prc 1’55″79 – il 9/04/2022 a Riccione)

11. Giacomo Carini 1’56″38 qualificato in semifinale

(pb 1’55″33 – 26/07/2021 a Tokyo)

800 stile libero uomini R.I. Gregorio Paltrinieri 7’39″27 il 24/07/2019 a Gwangju

1. Mychajlo Romančuk (Ukr) 7’44″75

2. Florian Welbrock (Ger) 7’44″80

3. Gabriele Detti 7’46″08 qualificato in finale

(pb 7’40″77 – il 26/07/20217 a Budapest)

4. Gregorio Paltrinieri 7’46″24 qualficato in finale

Semifinali e finali (18.00-20.05)

200 stile libero uomini – Finale

nessun azzurro

1500 stile libero donne – Finale

Simona Quadarella

50 rana uomini – semifinali

Martinenghi, Cerasuolo

100 dorso donne – Finale

nessuna azzurra

100 dorso uomini – Finale

Thomas Ceccon

200 stile libero donne – semifinali

nessuna azzurra

200 farfalla uomini – semifinali

Carini, Razzetti

100 rana donne – Finale

Benedetta Pilato