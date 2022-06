Italia, finalmente la vittoria! Il centrocampo trascina Mancini contro l’Ungheria, si conferma Gnonto

SportFair

L’Italia è tornata su buoni livelli e sono arrivate conferme dopo l’ottimo pareggio contro la Germania. La squadra di Roberto Mancini è scesa in campo nella seconda giornata di Nations League contro l’Ungheria, è arrivata la prima vittoria nella competizione per gli azzurri. Sono arrivate tante indicazioni per il Ct dell’Italia, in particolar modo si è confermato Gnonto. L’attaccante dello Zurigo ha messo in mostra ancora una volta grande personalità ma soprattutto qualità, è in grado di superare l’uomo con facilità e creare sempre la superiorità numerica, in più è bravo con gli assist. Ancora una volta si è messo in mostra Pellegrini, in gol anche Barella. La prestazione di Mancini è stata condizionata da un autogol, ma il calciatore della Roma è stato comunque uno dei migliori.

L’Italia si schiera con Raspadori, Gnonto e Politano in attacco, a centrocampo Barella e Cristante, in difesa Mancini e Bastoni. L’Ungheria risponde con Szoboszlai, Szalai e Sallai. L’Italia prova a tenere il pallino del gioco e si disimpegna con buona qualità anche grazie alla manovra dei centrocampisti. La partita si sblocca al 30′, il vantaggio è di Barella con un grande tiro che si infila sotto la traversa. Al 45′ arriva in raddoppio, il marcatore è ancora Pellegrini su assist di Politano. Nella ripresa si registra la reazione dell’Ungheria, la squadra di Marco Rossi rientra in partita con l’autogol sfortunato per Mancini. Nel finale qualche occasione ma il risultato non cambia più. Finisce 2-1. L’Italia sale a 4 punti.