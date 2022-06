Gli USA infrangono il sogno azzurro. Il Setterosa sconfitto in semifinale ai Mondiali, giocherà per il bronzo

SportFair

Semifinale amara per la Nazionale italiana di pallanuoto femminile ai Mondiali in corso a Budapest. Le ragazze del ct Silipo non sono riuscite a mettere in difficoltà le avversarie dell’USA cedendo al loro gioco sin dal primo quarto, terminato col parziale di 3-0.

Nel secondo quarto l’Italia ha cercato di reagire, ma le statunitensi hanno piano piano preso il largo, accumulando un buon vantaggio e assicurandosi il pass per la finalissima iridata. La sfida di oggi è terminata col punteggo di 14-6 per gli USA: Tabani e compagne torneranno in vasca per a finalina per il bronzo sabato pomeriggio alle 14.30.