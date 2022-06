La reazione dell’Italia, prova di carattere contro la Germania: entra Gnonto e cambia la partita, 1-1 in Nations League

SportFair

La reazione dell’Italia. Gli azzurri sono tornati in campo dopo la brutta prestazione della Finalissima contro l’Argentina, la squadra di Roberto Mancini è scesa in campo a Bologna per la prima gara della fase a giorni di Nations League. L’avversario di turno è la Germania, anche la compagine di Flick ha dimostrato qualche problema di troppo. L’Italia era reduce da un periodo veramente negativo, iniziato con le ultime partite delle qualificazioni al Mondiali in Qatar e poi con il ko pesantissimo contro la Macedonia. La sconfitta contro Messi e compagni ha fatto scattare un campanello d’allarme, oggi si è registrato un netto passo in avanti.

Roberto Mancini continua con una formazione sperimentale considerando le ultime assenze e si schiera con Frattesi e Tonali a centrocampo e Pellegrini, Scamacca e Politano in attacco. La Germania risponde con Gnabry, Muller, Sane e Werner. Nel complesso è stata una buona prestazione di Scamacca, l’Italia ha bisogno di trovare un attaccante all’altezza considerando le ultime difficoltà. Nel primo tempo sono due le occasioni: prima il palo dell’attaccante del Sassuolo, poi Gnabry si divora il gol del vantaggio. Nel secondo tempo tanti cambi e Mancini lancia in campo Gnonto.

E’ proprio l’attaccante dello Zurigo il grande protagonista: azione sulla fascia di Gnonto che mette in area un pallone perfetto che Pellegrini manda in rete. Passano appena tre minuti e la Germania pareggia con Kimmich. Nel finale qualche occasione, ma il risultato non cambia più: finisce 1-1. Un punteggio nel complesso giusto, ma la risposta più importante è stata quella dell’Italia.