L’Italia del Fioretto è Campione d’Europa! Foconi, Marini e Garozzo superano la Francia in finale

L’Italia del Fioretto maschile sempre più nella storia. Dopo una stagione ricca di soddisfazioni è arrivato il successo anche nella prova a squadre degli Europei di Antalya, in Turchia: in finale è arrivato il successo contro la Francia con il punteggio di 45-38. E’ stato un dominio azzurro che ha confermato la grande tradizione in questa specialità: Guillaume Bianchi, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Tommaso Marini si sono dimostrati in grandissima forma e hanno dominato contro Turchia, Gran Bretagna e Spagna.

La finale è stata esaltante. Garozzo ha inflitto un clamoroso 5-0 nel parziale d’esordio che ha indirizzato l’incontro verso il successo azzurro. L’Italia ha controllato anche con Foconi e poi Marini, poi di nuovo Foconi ha allungato il distacco. Garozzo ha tirato un po’ il fiato, infine Marini e ancora Foconi hanno messo in ghiaccio la vittoria. La Polonia ha conquistato il bronzo.