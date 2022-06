SportFair

Sono iniziati con il botto i Mondiali di Nuoto di Budapest, si sono registrate subito grandi soddisfazioni per i colori azzurri. Nella prima giornata di gara si è messa in grande evidenza la staffetta 4×100 stile libero maschile composta da Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon. Dopo l’argento conquistato alle Olimpiadi di Tokyo è stato raggiunto un altro grande risultato: gli azzurri hanno chiuso alle spalle di Stati Uniti e Australia. Per Ceccon anche il record italiano nei 50 farfalla.

Miressi parte bene, poi paga un po’ di fatica. E’ il momento di uno scatenato Ceccon e il risultato è da stropicciarsi gli occhi, Zazzeri completa la rimonta portando gli azzurri in seconda posizione. Nell’ultima frazione Frigo prova a stringere i denti, ma è l’Australia a chiudere alle spalle degli Stati Uniti. Ottimo terzo posto per l’Italia che ha iniziato il Mondiale alla grande.

Thomas Ceccon si è confermato in stato di grazia e autore del record italiano nei 50 farfalla poco prima della staffetta. Quinto posto invece per Marco De Tullio nella finale dei 400 stile libero. Domani un’altra giornata che preannuncia emozioni.