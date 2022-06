Italia, che batosta! Debacle in Nations League contro la Germania, nel 5-2 si salva solo Gnonto

SportFair

Italia, che batosta! Bruttissima prestazione degli azzurri nell’ultima partita di questo ciclo della Nations League contro la Germania. E’ arrivata la prima sconfitta nella competizione per la squadra di Roberto Mancini, ma soprattutto una brutta umiliazione dal punto di vista del gioco e del risultato. Le partite contro Germania, Ungheria e Inghilterra avevano probabilmente mascherato i problemi della squadra, adesso contro Muller e compagni è stata disputata una partita completamente da dimenticare. Il risultato finale (5-2) lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro, l’attacco non è stato quasi mai pericoloso e in difesa sono stati commessi gravi errori.

Mancini si schiera con Raspadori, Politano e Gnonto, a centrocampo c’è Frattesi, in difesa Calabria e Mancini. La Germania risponde con Sane, Werner e Muller. La prima grande occasione è per l’Italia, Raspadori non riesce a concretizzare. Passa solo un minuto e la Germania passa: il marcatore è Kimmich. Al 33′ Donnarumma para su Hofmann, poi su Werner. Al 49′ la Germania raddoppia con un calcio di rigore trasformato da Gundogan. Nella ripresa i padroni di casa dilagano con i gol di Muller e la doppietta di Werner su assist di Gnabry, gravissimo l’errore di Donnarumma. Nel finale c’è gioia per Gnonto, la vera sorpresa degli azzurri. Finisce con un netto 5-2, in gol Bastoni. L’Italia perde la vetta della classifica, ma soprattutto preoccupa la prestazione e la qualità della squadra.