Italia-Argentina, il trofeo della Finalissima: peso e materiale della Coppa

SportFair

Si gioca Italia-Argentina, la Finalissima. La partita si preannuncia ricca di spettacolo tra due squadre in grado di togliersi tante soddisfazioni. L’ultimo periodo degli Azzurri è stato altalenante, il livello più alto si è raggiunto con il successo all’Europeo, quello più basso con la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. La decisione è stata quella di confermare Roberto Mancini in panchina, il prossimo passo sarà quello di individuare nuovi calciatori in grado di rappresentare il futuro della Nazionale. L’Argentina è riuscita a vincere la Coppa America e si è dimostrata una squadra molto forte.

La Finalissima Italia-Argentina, il trofeo

A Wembley è tutto pronto per Italia-Argentina, la Finalissima. Si affrontano la vincente dell’Europeo e della Coppa America. Sarà l’ultima con la maglia azzurra del difensore Giorgio Chiellini. E’ stato definito il regolamento: in caso di pareggio nei 90 minuti regolamentari, non verranno disputati i tempi supplementari ma si passerà direttamente ai calci di rigore. Il trofeo pesa circa 8,5 kg ed è alto 45 cm. La Coppa è realizzata in ottone e rivestita in argento. E’ una rivisitazione del trofeo del 1985.