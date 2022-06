L’Italia si conferma, un altro mattoncino in Nations League: 0-0 contro l’Inghilterra e indicazioni per Mancini

SportFair

Continua la fase di esperimento per la Nazionale italiana, sono arrivate nuove indicazioni per il Ct Roberto Mancini. Gli azzurri sono scesi in campo per la terza partita della Nations League, di fronte un avversario molto competitivo come l’Inghilterra. A distanza di quasi un anno dal trionfo azzurro di Wembley nella finale dell’Europeo, le due squadre si sono affrontate di nuovo e la partita è stata equilibrata. A centrocampo si è confermato Frattesi, così come Tonali è sempre più un faro della mediana. In attacco ancora fiducia in Scamacca e Pellegrini, reduce da un periodo di grande forma. In difesa Gatti della Juventus. Southgate ha risposto con Grealish, Abraham, Sterling e Mount.

Nel primo tempo è una grandissima Italia, la squadra di Mancini gioca con ottima qualità. La prima grande occasione è per Frattesi su palla geniale di Pellegrini, il tiro è di poco fuori. Donnarumma rischia la frittata, poi la traversa di Mount. Al 25′ la squadra di Mancini va vicina al gol, tiro a botta sicura di Tonali e Ramsdale si salva. Nella ripresa l’Inghilterra entra in campo con maggiore cattiveria, Sterling non è lucido e non sfrutta una buona chance. Inizia un valzer di sostituzioni, entrano anche Gnonto e Esposito. Nel finale non si registrano grosse occasioni e finisce 0-0. L’Italia sale a quota 5, l’Inghilterra a 2.