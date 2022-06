Incredibile alla Vuelta a Colombia: vince la gara e investe la moglie-fotografa | VIDEO

SportFair

Davvero incredibile quanto accaduto nella terza tappa della Vuelta a Colombia: al traguardo si è registrato un incidente davvero bizzarro. Luis Carlos Chia ha vinto la tappa odierna, ma i festeggiamenti sono durati ben poco: il corridore ha infatti investito a tutta velocità la moglie, claudia Roncancio, che si trovava sulla sua strada per scattargli delle foto.

Le immagini la mostravano sdraiata e apparentemente priva di sensi sul duro cemento dietro il traguardo mentre suo marito veniva aiutato a scendere dalla bici e zoppicava. Claudia, una ciclista diventata fotografa, che ora viaggia col marito per fotografarlo, è stata trasportata in ospedale. I media locali hanno riferito che la donna è stata sotto osservazione tutta la notte e che sono stati necessari dei punti di sutura per una ferita alla testa.

“Volevo frenare, ma la bici non ha risposto. Ho colpito mia moglie, ma avrebbe potuto essere anche un’altra persona. I medici l’hanno controllata sul posto e più di ogni altra cosa è stato lo shock. Sapeva che ci sarebbe stato uno sprint finale e non capisco perché non si sia tolta di mezzo“, ha dichiarato il ciclista.