Tragico incidente in auto: il mondo del calcio piange il centrocampista Benhammouda

Il mondo del calcio piange Billel Benhammouda, il calciatore è morto in un brutto incidente d’auto. Il 24enne è deceduto insieme ad un amico, la notizia è stata comunicata ufficialmente dalla federazione locale. Il calciatore dell’USM Alger stava rientrando a casa dopo aver partecipato ad un’amichevole con la squadra professionistica algerina contro la Repubblica Democratica del Congo. Benhammouda aveva fornito l’assist per il vantaggio e realizzato il 2-0 nella vittoria contro il Congo. La Lega algerina ha deciso di rinviare la prossima partita tra ES Setif e USM Alger, in programma sabato sera per il campionato locale.

“L’amministrazione del club porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia Bin Hamouda in seguito alla morte del giocatore Billel Benhamouda”. Era un centrocampista offensivo e nel corso della carriera ha indossato le maglie di USMM Hadjout e USM Alger. E’ stato anche nel giro della Nazionale dell’Algeria.