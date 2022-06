Il Setterosa inizia il Mondiale con un pareggio: prestazione sottotono contro il Canada

SportFair

Solo un pareggio per il Setterosa al Mondiale 2022, l’Italia non è andata oltre il pareggio contro un avversario alla portata, il Canada. A Budapest la partita si è conclusa sul risultato di 7-7, match sottotono per la squadra di Carlo Silipo. L’Italia dovrà sicuramente cambiare passo nelle prossime partite. Nella prima frazione le azzurre hanno cercato il primo allungo, il 4-2 sembra indirizzare il match.

Il Canada riesce ad accorciare. Nel terzo quarto è ancora grande equilibrio e il vantaggio per l’Italia è minimo. Nell’ultimo quarto è grande tensione, il Canada pareggia. Nel finale occasioni per le due squadre ma il risultato non cambia. Finisce 7-7.

Canada-Italia 7-7

Canada: Gaudreault , Mckee 1, Crevier 1, Wright E. 2, Amorosa , Sohi , Bakoc 1, Lekness , Mckelvey H. 1, Christmas , Paul , La Roche 1, Vulpisi . All. Paradelo

Italia: Teani L. , Tabani C. 1, Marletta C. 1, Avegno S. , Queirolo E. 1, Giustini S. 2, Picozzi D. , Bianconi R. 1, Emmolo G. , Palmieri V. , Galardi G. , Viacava G. 1, Banchelli C. . All. Silipo