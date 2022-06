Il Settebello lotta, ma cede alla Spagna 12-14: agli ottavi USA o Australia

SportFair

Non basta un Settebello combattivo e a tratti spettacolare per battere la Spagna, vice campionessa olimpica, e approdare direttamente ai quarti di finale dei 19esimi Mondiali. Nella partita valida per il terzo turno del girone, e dopo la “sospensione” per Covid del Canada, gli azzurri vengono sconfitti 14-12 dagli Iberici, al termine di match di altissimo livello e che ha esaltato il pubblico che ha gremito le tribune dello Stadio del Nuoto di Sopron.

Molti rimpianti per il Settebello avanti 10-6 nella seconda frazione e 12-10 dopo tre quarti di gara. Nell’ultimo tempo la rimonta della Spagna, complice qualche errore di troppo soprattutto in contropiede dell’Italia, che riequilibra il punteggio con Granados e Tahull; e poi passa con altri due gol dello stesso Granados. Gli azzurri escono fuor dall’acqua comunque a testa alta, dopo aver giocato alla pari contro una squadra più esperta e che ha cambiato di meno rispetto ai Giochi di Tokyo, e con la consapevolezza di poter crescere ancora molto nel corso del torneo iridato.

La nazionale di Alessandro Campagna, campione iridata in carica, non depone ambizioni e voglia di stupire e adesso agli ottavi, in programma a Budapest lunedì 27, alle 17.00, affronterà la terza del girone D (Australia o Stati Uniti).