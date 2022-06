Il Settebello domina contro l’Australia: partita senza storia, adesso l’Ungheria

SportFair

Tutto facile per il Settebello ai Mondiali di nuoto a Budapest. Gli azzurri hanno dominato contro l’Australia, il risultato finale di 17-6 lascia pochissimi dubbi sull’andamento dell’incontro. L’Italia ha deciso di mettere le cose in chiaro già in avvio di partita e lo scatto è stato subito importante. Di Fulvio, Fondelli, Cannella e Damonte siglano le reti del 4-0 nei primi 8′. Nella seconda frazione il match è più equilibrato.

Il vantaggio rimane di 4 lunghezze con le marcature di Di Fulvio, Marziali e Di Somma. Gli azzurri riescono ad incrementare il vantaggio, l’Australia si dimostra in grossa difficoltà dal punto di vista offensivo e non riesce a rientrare nel match. Nel quarto conclusivo gli azzurri arrotondano il punteggio, finisce 17-6. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro l’Ungheria.

Italia-Australia 17-6

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 3, Damonte 2, Iocchi Gratta 1, Fondelli 1, Cannella 3, Marziali 1, Echenique 1, Presciutti , Bruni 2, Di Somma 3, Dolce , Nicosia . All. Campagna

Australia: Porter , Marsden , Ford , Negus , Power , Mcjannett , Pavillard , Holden , Townsend 1, Putt , Poot 2, Edwards 3, Hedges . All. Hamill