“Guarda Conte, tuo padre”, il retroscena sulla rottura Lukaku-Tuchel

Romelu Lukaku è ufficialmente un calciatore dell’Inter, il club nerazzurro ha chiuso la trattativa per il grande ritorno. Nell’ultima stagione la squadra di Simone Inzaghi ha manifestato qualche problema dal punto di vista realizzativo, il belga è un calciatore in grado di raggiungere anche 25 gol in campionato. Con Lautaro forma una coppia di altissimo livello, il tecnico nerazzurro avrà a disposizione tante soluzioni tra Serie A e Champions League. Lukaku è uno dei top nel suo reparto ed è intenzionato a riscattare l’ultima deludente stagione con il Chelsea.

Il calciatore non si è ambientato con la squadra, ma soprattutto il rapporto con l’allenatore Tuchel è stato ai minimi storici. Secondo voci riportate dall’Inghilterra i problemi tra Lukaku e Tuchel sono iniziati a causa di una battuta dell’allenatore. “Qualcuno mi ha detto che Lukaku e Tuchel stavano guardando una partita del Tottenham e Tuchel ha detto ‘Ecco tuo padre’, su Antonio Conte”, ha detto un giornalista. La battuta avrebbe mandato su tutte le furie l’attaccante e il rapporto sarebbe peggiorato giorno dopo giorno. Lukaku era legato da un rapporto speciale con Antonio Conte e l’addio dell’allenatore ha influito tantissimo sulla decisione del belga di lasciare Milano. La frase di Tuchel è stata interpretata da Lukaku in modo provocatorio.