Tutti pazzi di Gnonto, il padre: “è interista, il suo sogno è di tornare”

SportFair

Il nome di Wilfried Gnonto è salito alla ribalta grazie alla Nazionale italiana, l’attaccante 18enne si è messo in mostra all’esordio contro la Germania. Il classe 2003 è stato protagonista dell’assist per il gol di Pellegrini. Gnonto è partito titolare anche nella partita contro l’Ungheria. E’ già il pezzo pregiato del calciomercato, la valutazione dello Zurigo è di appena 7 milioni di euro e diversi club italiani hanno già avviato i contatti. Si tratta principalmente di Monza e Sassuolo. Il sogno del calciatore si chiama però Inter, come confermato dal padre Boris Noel a Radio 1.

“Lui è interista e sogna di tornare a giocare con i nerazzurri. Quando è andato via era molto dispiaciuto. In pochi giorni ci è cambiata la vita, siamo tutti felici per quello che ha fatto, speriamo che vada avanti così”. Il suo idolo è Messi: “è pazzo per lui. Tanto che la scorsa settimana è rimasto un’ora davanti allo spogliatoio dell’Argentina per farsi fare l’autografo. Ma capiterà di nuovo, magari per scambiarsi le maglie”. Il pensiero è anche agli esami di maturità: “gli ho dovuto portare i libri per studiare in ritiro. Lui mi ha detto: ‘papà portameli perché mi sa che resterò qui per un bel po'”.