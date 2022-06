“Fra poco insieme”, il messaggio da brividi di Tacconi alla famiglia | FOTO

SportFair

Segnali incoraggianti da Stefano Tacconi. Continuano i progressi dell’ex portiere della Juventus, ancora ricoverato nel Centro Riabilitativo Borsalino di Alessandria per recuperare dall’emorragia cerebrale. L’ex estremo difensore era stato portato d’urgenza all’ospedale ‘Santi Antonio e Biagio’, in seguito ad un malore. Sono passati circa due mesi e la situazione di salute di Tacconi è stata in continua evoluzione.

Stefano Tacconi adesso sta meglio, come confermato anche dalla famiglia. “Dai, fra poco insieme”, è il messaggio che l’ex portiere ha scritto al figlio Andrea. “Meraviglioso”, è stato il commento del giovane che ha pubblicato sul profilo social il messaggio. “Scritto da papà”, un altro commento di Andrea Tacconi.