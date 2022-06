Il medagliere aggiornato del Mondiale di nuoto a Budapest: l’Italia conserva il secondo posto

SportFair

Non è stata una giornata entusiasmante per l’Italia al Mondiale di nuoto a Budapest, ma gli azzurri sono riusciti a togliersi comunque delle soddisfazioni. In giornata sono state conquistate due medaglie, prima il bronzo nella prova tecnica a squadre, poi l’argento di Martinenghi nei 50 rana. La delusione più grande è arrivata da Gregorio Paltrinieri che non è andato oltre il quarto posto negli 800 stile libero. Sul fronte medagliere l’Italia è riuscita a conservare il secondo posto in classifica. In vetta ancora gli Usa, sempre più leader con 10 ori conquistati. Sul podio la Cina che ha conquistato tre ori e tre bronzi. Poi Australia, Giappone, Ucraina, Francia. Primo oro della competizione per l’Ungheria.

Il medagliere del Mondiale di nuoto a Budapest

1- Usa 10-3-9

2- Italia 4-1-3

3- Cina 3-0-3

4- Australia 2-4-1

5- Giappone 1-3-1

6- Ucraina 1-2-1

7- Francia 1-2-0

8 – Ungheria 1-0-0

9- Romania 1-0-0

10- Canada 0-3-0

11- Germania 0-3-0

12- Brasile 0-1-1

13- Olanda 0-1-1

14 – Corea del Sud 0-1-0

15 – Austria 0-0-1

16- Gran Bretagna 0-0-1

17- Grecia 0-0-1

18- Lituania 0-0-1