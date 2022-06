Il figlio di Adriano è devastante già a 15 anni: fisico impressionante, tecnica e fiuto per il gol | VIDEO

SportFair

Adriano è stato uno dei calciatori più forti degli ultimi anni, il brasiliano si è messo in mostra soprattutto nel campionato di Serie A. L’esperienza più importante è stata sicuramente con la maglia dell’Inter, in Italia ha indossato anche le divise di Fiorentina, Parma e Roma. Nel corso della carriera ha giocato anche con Flamengo, San Paolo, Corinthians, Atlético Paranaense e Miami Utd, più la maglia della Nazionale brasiliana. Era un attaccante forte fisicamente e dotato di un tiro potentissimo.

Adriano Carvalho è il figlio dell’Imperatore e si sta dimostrando un calciatore di grande prospettiva. Indossa la maglia del Serrano FC, club brasiliano e nell’ultima partita si è messo in mostra con una tripletta fantastica: gran botta dalla distanza, colpo di testa e tap-in. Il 15enne gioca nel ruolo di attaccante, come il papà. Nell’aprile 2021 aveva firmato con il Gremio, da qualche settimana è passato al Serrano FC, club della città di Petropolis, appartenente allo stato di Rio de Janeiro. Si è dimostrato già fortissimo ed in grado di raggiungere livelli altissimi.