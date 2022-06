Il bello del ciclismo dal vivo: Van der Poel ‘ruba’ la videocamera al tifoso, il suo compagno lo aiuta a scappare

SportFair

Altro che sport noioso! Il ciclismo ha mille sfaccettature e durante una corsa ne accadono davvero di tutti i colori. E’ appena terminato il Giro d’Italia 2022, vinto da Hindley e durante le tappe si sono registrati momenti davvero divertenti ed unici, non visti in tv.

In molti pensano che il ciclismo sia uno sport noioso, in tanti si domandano perchè molti appassionati decidono di assistere dal vivo alle tappe, vivendo così solo un breve momento della corsa e perdendosi la sfida ed il finale. La risposta è tutta nel video pubblicato nei giorni scorsi da Diego, appassionato di ciclismo protagonista di un simpaticissimo siparietto con Van der Poel ed il suo compagno di squadra Eenkhoorn.

In una tappa di montagna, nella quale van der Poel non era di certo in corsa per la vittoria, il ciclista belga si è divertito e ha fatto divertire gli spettatori presenti sul posto, con la complicità del suo compagno di squadra. Van der Poel ha ‘rubato’ la gopro del tifoso che è stato placcato da Eenkhoorn in modo tale da metterlo in difficoltà per recuperare la sua cam. Intanto, l’olandese dell’Alpecin si è divertito a riprendersi con la telecamera dello spettatore, che per recuperare la sua gopro ha dovuto rincorrere il ciclista.

Affaticato e col fiatone, Diego è riuscito a raggiungere van der Poel e riavere indietro la sua cam per poi battere il cinque con un divertito Eenkhoorn.