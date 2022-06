Il barbiere a Kostic: “vai alla Juventus?”, la risposta non lascia dubbi | VIDEO

SportFair

Filip Kostic si avvicina a grandi passi alla Juventus. I bianconeri sono scatenati sul calciomercato con l’intenzione di rinforzare la rosa e migliorare il risultato della scorsa stagione. Il primo colpo è stato il ritorno di Paul Pogba, il francese è ancora in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. In attacco sarà una vera e propria rivoluzione, solo Vlahovic e Chiesa sono sicuri della conferma. Dybala e Bernardeschi non hanno rinnovato, Morata e Kean sono destinati a lasciare i bianconeri. La Juventus si muove per regalare al tecnico Allegri due o tre attaccanti esterni. Il primo nome è quello di Angel Di Maria, continuano i contatti con l’argentino e l’accordo non è stato ancora raggiunto. Il calciatore chiede 9 milioni di euro, i bianconeri non hanno intenzione di andare oltre i 7. E’ arrivato un ultimatum con Di Maria che dovrà comunicare la decisione a stretto giro di posta.

Un’altra soluzione importante è quella che porta a Filip Kostic. Il serbo è un esterno di sinistra che può giocare in attacco o sulla linea dei centrocampisti. E’ bravissimo a fornire assist per i compagni e salta l’uomo con facilità. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Radnički Kragujevac, Groningen, Stoccarda, Amburgo, ma il salto di qualità si è registrato al Francoforte. E’ arrivato un indizio sul possibile trasferimento del calciatore alla Juventus. Tutto è iniziato da un VIDEO postato su TikTok dal barbiere del calciatore: “prossima squadra?” e l’amico risponde: “Juventus”. Poi il sorrisino di Kostic…