Hovhannisyan perde la testa: il calciatore dell’Armenia lancia una bottiglia d’acqua al guardalinee | VIDEO

SportFair

Continua il programma della Nations League, l’ultima giornata ha regalato alcune partite interessanti. Nel Gruppo 1 si sono affrontate Scozia e Armenia, la gara si è conclusa sul risultato di 2-0: la squadra di Clarke ha chiuso i conti già nel primo tempo con i gol messi a segno da Ralston e McKenna. La Scozia vince all’esordio nella competizione a sale a 3 punti in classifica, anche l’Armenia a 3 punti ma con due partite disputate (all’esordio la vittoria contro l’Irlanda).

La partita ha fatto discutere per un altro motivo, in particolar modo per un gesto di un calciatore dell’Armenia. Il protagonista in negativo è stato Arman Hovhannisyan, secondo quanto conferma il DailyMail il calciatore ha lanciato una bottiglia d’acqua verso il guardalinee. Il calciatore ha contestato platealmente una decisione arbitrale con un gesto che non è stato punito nemmeno con il cartellino giallo. “Prendere una bottiglia, e pensare di lanciarla contro un guardalinee, e farla franca; incredibile“, ha detto l’ex attaccante James McFadden.