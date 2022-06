Hamilton risponde a Nelson Piquet: “mentalità arcaica, ora bisogna passare all’azione…”

SportFair

“È più del linguaggio. Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport”, è la risposta di Lewis Hamilton, attraverso un messaggio pubblicato sui profili social, alle frasi razziste usate da Nelson Piquet nel commentare il contatto tra Verstappen e l’inglese nell’ultima edizione del GP di Gran Bretagna. “Sono stato circondato da questi atteggiamenti e sono stato preso di mira tutta la mia vita. C’è stato un sacco di tempo per imparare. Il tempo è passato, ora bisogna passare all’azione”, ha concluso il pilota della Mercedes.

“Il negretto ha messo la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il negretto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco”. Così Nelson Piquet parlava dell’incidente di Silverstone tra Lewis Hamilton e Max Verstappen al canale Enerto su YouTube. Le frasi hanno scatenato l’indignazione.