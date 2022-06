GT World Challenge, una nottata di… Fuoco alla 1000 km Paul Ricard: doppietta Ferrari, ottimo Valentino Rossi

SportFair

Che spettacolo nella 1000km del Paul Ricard, quarta tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (Iron Lynx #71) hanno vinto con Ferrari. E’ una doppietta strepitosa per la Rossa in Francia davanti alla Mercedes #88 di Akkodis ASP! Grandissimo quinto posto per l’Audi #46 di Valentino Rossi. Il Dottore è sempre più in crescita ed è in grado di migliorare ulteriormente nelle prossime gare.

La Ferrari è riuscita a trionfare con entrambe le auto, il fine settimana è stato praticamente perfetto. Per la Mercedes #88 di Akkodis ASP un podio importantissimo in ottica campionato, leader dell’Endurance Cup dopo le prime due competizioni. Può far festa anche Valentino Rossi, in quinta posizione all’arrivo con Vervisch/Muller.