GT World Challenge: acuto Mercedes con Boguslavskiy/Marciello, solo 16° Valentino Rossi

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello sono riusciti a trionfare in gara-2 di Zandvoort del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. E’ andato in scena un dominio quasi totale su Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) e Pieter Schothorst / Dennis Marschall (Attempto Racing #66). In particolar modo si è verificato uno scatto eccezionale di Marciello.

Terzo posto per Attempto Racing che con Pieter Schothorst ha limitato l’attacco di Jules Gounon. In grossa difficoltà la coppia formata da Valentino Rossi e dal belga Frédéric Vervisch: è stato un fine settimana da dimenticare per l’Audi #46 di WRT, 16ma all’arrivo. Nel prossimo appuntamento occhi in Italia a Misano Adriatico.