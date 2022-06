Wiggins super, Golden State vince ancora contro Boston: il titolo Nba è vicinissimo

SportFair

La finale Nba è ormai agli sgoccioli, nella notte si è verificato uno scatto forse decisivo. Golden State ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, l’ultima partita si è conclusa con il punteggio di 104-94 contro Boston e giovedì si giocherà il primo match point. Golden State scappa già nel primo quarto, l’avvio è stato praticamente perfetto con il parziale di 27-16. Nel secondo quanto la partita è più equilibrata, Boston prova a rispondere ma Curry e compagni riescono a mantenere un vantaggio di sicurezza.

Nel terzo quarto si registra la rimonta di Boston che riesce ad accorciare, nel quarto e ultimo periodo Golden State dimostra la superiorità e rimette le cose in chiaro. Il risultato di 104-94 regala gara-5 a Golden State trascinati da Wiggins autore di 26 punti, bene anche Thompson con 21 punti mentre Curry si è fermato a 16. Il solito Tatum, autore di 27 punti, non basta a Boston. Giovedì in casa Celtics il primo match point per l’anello. La serie è sul 3-2.

Golden State: Wiggins 26 (12/17 da due, 0/6 da tre, 2/3 tiri liberi), Thompson 21, Curry 16. Rimbalzi: Wiggins 13. Assist: Curry 8.

Boston: Tatum 27 (5/11, 5/9, 2/6 tl), Smart 20, Brown 18. Rimbalzi: Tatum 10. Assist: Tatum 4, Brown 4.