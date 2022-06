Golden Gala Pietro Mennea: Tortu terzo nei 200 metri a Roma

SportFair

A Roma lo spettacolo è assicurato. Tanti sono i grandi campioni in pista per la tappa italiana di Diamond League. Al Golden Gala Pietro Mennea, Filippo Tortu ha chiuso con un buon terzo posto nella gara dei 200 metri maschili.

La sfida è stata vinta dallo statunitense Bednarek, che ha chiuso in 20.01. Davanti al pubblico italiano, che lo ha spinto verso la rimonta dopo un’ottima uscita dalla curva, Tortu non è riuscito a raggiungere il sudafricano Adams, chiudendo così terzo, in 20.40, suo primato stagionale.

Fausto Desalu (Fiamme Gialle) ha chiuso quarto in 20.59, mentre Lorenzo Patta (Fiamme Gialle) ottavo migliorando ancora il personale, scendendo a 20.91.